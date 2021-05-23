Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde uzaktan eğitim sürüyor. Milyonlarca kişi yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zamana açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek aşı sevkiyatlarıyla birlikte aşı sırasının 20 yaş üstüne haziran ayında ineceğini belirtti. Uzmanlar, aşılamada hedefe ulaşıldığı takdirde eylül ayında okulların açılabileceğini ifade ediyor.