Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarında ciddi artışlar söz konusu olmuştu. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni korona tedbirleri açıklanmıştı. Buna göre ilk ve orta dereceli okullar yarıyıl tatiline kadar uzaktan eğitime devam edecekler. MEB’in aldığı bu karar sonrası YÖK de üniversitelerin birinci döneme kadar uzaktan eğitime devam etmesi gerektiğini açıklamıştı. Korona aşıları Türkiye’ye geldi ve aşıların laboratuvar incelemelerinin ardından korona aşılarına başlandı. Peki, üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak?

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) üniversitelerin açılmasını bekleyen milyonlarca gencin merakını gidermek için bir bildiri yayınladı. Bildiriye göre 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında açılması beklenen üniversitelerin, ilgili kurullar tarafından verilecek kararla açıklanacağını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Korona virüs vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir." denildi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin ikinci dönemde başlayacağı tahmin edilmekte.