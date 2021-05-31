Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?
Üniversiteler ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden üniversitelerde yüz yüze eğitime geçişle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin bilgi paylaştı. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?
Koronavirüs salgının sebebiyle yüz yüze eğitime başlayamayan üniversitelerin açılacağı tarihe ilişkin merakla beklenene açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır” ifadelerini kullandı.