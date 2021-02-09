Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim hakkında YÖK’ten açıklama geldi

Üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime geçmek için gözleri YÖK’e çevirmişti. Özellikle MEB’in yüz yüze eğitim kararından sonra üniversite öğrencileri YÖK’ten açıklama bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde üniversitelerde yüz yüze eğitim için YÖK’ten Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıdan sonra öğrencilerin umutları yeşerdi. Peki 2021 Bahar dönemi yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversitelerde bahar dönemi açılacak mı?

YÖK Başkanı Yekta Saraç’tan açıklama geldi

YÖK tarafından pandemi döneminde üniversitelerde online eğitime ilişkin anket hazırlandı. Hazırlanan ankette öğrencilerin online eğitim hakkındaki görüşleri alınıyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgın sürecinde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla 'öğrenci' ve 'akademisyenlerimize' yönelik bir anket düzenleyeceğiz. Bu anket çalışması ile salgın sürecinde verilen uzaktan öğretim çeşitli boyutlarıyla analiz edilebilecek. Yeni YÖK olarak, üniversiteler ve diğer paydaşlarımızın görüşlerine sık sık başvuruyor, sonuçlarını karar alma süreçlerine yansıtıyoruz. Bu anketin sonuçları da bahar yarıyılı ile ilgili planlamalarımıza ışık tutacaktır. Ayrıca bu sonuçları başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşacağız. Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.