Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde maske aşı zorunluluğu var mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Salgın sebebiyle milyonlarca üniversite öğrencisi okullarından ayrı kaldı. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak. Aşı olmayan okula alınmayacak mı?
Koronaviüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime hasret kaman üniversiteliler, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, ayı zorunluluğu var mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde maske aşı zorunluluğu var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacağını belirtmişti. 18 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevusu verilebiliyor. Üniversiteler aşıyı zorunlu tutmasa bile konu hakkında tavsiye açıklamaları yapıyor.