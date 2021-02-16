Üniversiteler ne zaman açılacak son durum | Milyonlarca üniversitelerin beklediği haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

16 Şubat Salı günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede, uygulama eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği YÖK'e iletilmiştir” dedi.