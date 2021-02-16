Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Üniversiteler açılıyor mu son durum | Üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. YÖK, bahar döneminde yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi. Konu hakkında Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bahar döneminde açılıyor mu?
Üniversiteler ne zaman açılacak son durum | Milyonlarca üniversitelerin beklediği haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
16 Şubat Salı günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bugün yükseköğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede, uygulama eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği YÖK'e iletilmiştir” dedi.