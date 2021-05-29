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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Akademik kariyer hayatına devam eden öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Pandemi sebebiyle MEB'e bağlı okulların yanı sıra YÖK'e bağlı eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Özellikle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin gündemine olan üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı için YÖK’ten flaş açıklama geldi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 00:20:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler bu sene açılacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu'ndan, Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmaları talep edildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılacak olan açıklama ile 2021 üniversitelerin açılış tarihi belli olacak. Şu an net bir tarih yok.

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

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