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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite öğrencilerine aşı PCR zorunlu mu?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite öğrencilerine aşı PCR zorunlu mu?

Üniversite öğrencileri aşı olmak zorunda mı? Ülkemizde salgına karşı yaklaşık 89 milyon doz aşı uygulandı. Aşı olmayanlara yönelik ise PCR testi zorunluluğu getirildi. Üniversite öğrencileri kendilerine aşı zorunluluğunun gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Üniversitelerde aşı zorunlu mu? Aşı olmayan PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 17:10:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite öğrencilerine aşı PCR zorunlu mu?

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgının sona ermesi için uzmanlar herkesin aşı olmasını tavsiye ediyor. Aşı olmayanlara yönelik ise PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, üniversite öğrencileri her hafta PCR testi mi yaptıracak?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Anca aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarının düzenli PCR testi vermesi bekleniyor. Öte yandan üniversitelerin 13 Eylül’de açılması bekleniyor.

 

 

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