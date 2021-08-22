Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Salgının sona ermesi için uzmanlar herkesin aşı olmasını tavsiye ediyor. Aşı olmayanlara yönelik ise PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, üniversite öğrencileri her hafta PCR testi mi yaptıracak?

Kabine toplantısının ardından Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite öğrencilerine aşı PCR zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Anca aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarının düzenli PCR testi vermesi bekleniyor. Öte yandan üniversitelerin 13 Eylül’de açılması bekleniyor.