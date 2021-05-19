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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan açıklama yaptı
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan açıklama yaptı

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için öneride bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika öğrencilerle yaptığı programda açıklamalarda bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 21:08:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ile söyleşi yaptı. Erdoğan üniversiteler için de önemli açıklamalarda bulundu.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üniversitelerin açılması ile ilgili "Üniversitelerde yüz yüze eğitim için diyoruz ki öğrencilerimize aşılama yapalım sonra zaten yol açık." açıklamasında bulundu.

YÖK'ten öneri

YÖK, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

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