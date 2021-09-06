Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar eğitimi de son bir buçuk yılda olumsuz etkiledi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitim online olarak yapıldı. Aşılamada gelinen noktayla birlikte ise yüz yüze eğitim adımları atıldı. 6 Eylül Pazartesi günü ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Peki, bu sene üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021 2022? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada 2021-2022 eğitim öğretim yılının üniversitelerde yüz yüze olarak 13 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu. Özvar, “Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir” dedi.