Yüz binlerce öğrencinin eğitimine online ve uzaktan şekilde devam ettiği üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konusu. Bahar döneminde üniversitelerde eğitim nasıl olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

İlkokul ve liseler için yüz yüze eğitim tarihi 15 Şubat'a kadar ertelendi ancak üniversiteler için henüz net bir bilgi yok. Konuya dair YÖK ya da diğer resmi kaynaklardan bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yaparak, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı. Geldiğimiz noktada elbette okulların açılıp açılmayacağını değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.