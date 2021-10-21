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Eğitim Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?
Eğitim

Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?

Üniversiteler geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitim yapamadı. Salgın nedeniyle üniversite öğrenileri eğitimlerini online olarak uzaktan eğitim olarak gerçekleştirildi. Korona aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte hem ortaöğretim, lise hem de üniversiteler 2021 2022 eğitim öğretime yüz yüze olarak başladı. Okulalrın açılmasıyla birlikte salgında vaka sayıları da hızlı bir şekilde yükseldi. Korona tablosu verilerine göre aktif vakaların çok büyük bölümü gençlerden oluşmakta. Hal böyle olunca da üniversiteler yüz yüze eğitime ara verip vermeyeceği sorgulanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:02:00 -
Üniversiteler kapanacak mı? Üniversiteler online eğitime mi geçecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yaptı. Korona salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi. Bakan Koca yazılı açıklamasında şunları söyledi: Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

Bakan Koca üniversite eğitimlerine ilişkin olarak şunları söyledi:  Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin yüzde 40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

 

 

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