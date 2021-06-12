Üniversiteler gelecek sene ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerin başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman açılacak, bu sene yüz yüze eğitim başlayacak mı? soruları yanıt buldu. Üniversite öğrencileri koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitime devam ediyor. Önümüzdeki yıl hakkında sıklıkla merak konusu olan üniversiteler açılacak mı sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?