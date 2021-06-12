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Eğitim Üniversiteler gelecek sene ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerin başlangıç tarihi
Eğitim

Üniversiteler gelecek sene ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerin başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman açılacak, bu sene yüz yüze eğitim başlayacak mı? soruları yanıt buldu. Üniversite öğrencileri koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitime devam ediyor. Önümüzdeki yıl hakkında sıklıkla merak konusu olan üniversiteler açılacak mı sorusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:08:00 -
Üniversiteler gelecek sene ne zaman açılacak? 2021 üniversitelerin başlangıç tarihi

Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 eğitim yılında üniversiteler yüz yüze açılacak mı? Üniversitelerin açılacağı tarih, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin merak ettiği üniversiteler ne zaman açılacak konusuna yanıt verdi. Erdoğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu.

Üniversiteler gelecek sene ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklama doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin 2021-2022 eğitim öğretim yılının 13 Eylül'de başlayacak.

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