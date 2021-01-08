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Gündem Üniversiteler CHP’nin çiftliğiydi
Gündem

Üniversiteler CHP’nin çiftliğiydi

Yerli savunma sanayiinin gelişmesinde kritik görevlerde bulunan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanmasına kazan kaldıranlar, vesayetin hüküm sürdüğü yıllarda üniversitelere rektör olmanın yolunun CHP sıralarında siyaset yapmaktan geçtiğini görmezden geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:38:00 -
Üniversiteler CHP’nin çiftliğiydi

 Zekeriya Say  İstanbul 

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde, akademik bağımsızlığın mihenk taşları üniversitelere rektör olmanın yolunun CHP sıralarından geçtiği ortaya çıktı. Atanan rektörlerin ideolojik aidiyetlerinin ön planda tutulduğu, en çok oy alsalar bile CHP’ye yakın olmayan isimlerin üzerinin çizildiği belirlendi. Sezer döneminde rektör olarak atanan birçok ismin daha sonra CHP saflarında milletvekilliği yaptığı ya da çeşitli kademelerinde görevlendirdiği öğrenildi.

Arka bahçeleri yapmışlardı

Vesayetçi akademisyenleri baş tacı yapmasıyla bilinen CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan tüm rektörleri hedef tahtasına oturtmaya devam ediyor. Bilim yerine yasakçılığı, eğitim yerine zorbalığı önceleyen, akademik kariyerleri başarı yerine intihallerle dolu darbe heveslisi ve partizan rektörlerin atanmasına alkış tutan CHP, bugün bir kaşık suda fırtına koparma kurnazlığı gösteriyor. Oysa yakın dönem arşivleri CHP’nin akademi üzerindeki tasallutunu gözler önüne seriyor. 28 Şubat post-modern darbe sürecinde aktif rol alan ve YÖK Başkanı iken CHP’li üst düzey yöneticilerin verdiği akşam yemeklerinin kadrolu davetlisi olan Kemal Gürüz, akademik kariyerinin ardından CHP Genel Başkan danışmanlığı görevinde bulundu. Sezer tarafından Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Bahri Gökçebay, seçimlerde en az oyu almıştı. Gökçebay, daha sonra CHP’den milletvekilliği başvurusunda bulunmuştu.

Sezer’in atadığı çoğu isim CHP’li

Sezer döneminde Çanakkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Ali Akdemir’in siyaset yolu da ne tesadüftür ki CHP ile kesişiyor. Akdemir, CHP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak için görevinden istifa ediyor. Sezer döneminde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mustafa Akaydın ise CHP’nin en bilindik simalarından olmasıyla dikkat çekiyor. Akaydın, 24 ve 25. dönemlerde CHP milletvekilliği yapmıştı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni de CHP adına yönetmişti.

CHPliler bayram etti

2006 yılında Sezer tarafından Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Necla Pur ise aynı süreçte CHP Parti Meclisi Üyesi’ydi. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, “CHP’li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum” diyerek sevincini dile getirmişti. Gazi Üniversitesi rektörlüğü seçimlerinde en az oy alanlardan biri olmasına rağmen Sezer tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Kadri Yamaç da vesayetin temsilcileriyle yakın ilişkisi olan isimlerdendi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Sezer Şener Komsuoğlu’nun, rektörlük görevine atanmadan önce 2 kez CHP’den bir kere de DSP’den milletvekili aday adayı oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar da CHP’de aktif siyaset yapan isimlerin başında geliyor.

Darbecinin kızı CHP safında

Adnan Menderes’in şehit edildiği 27 Mayıs askeri darbesinden aktif rol alan cuntacı Kurmay Albay M. Emin Aytekin’in kızı olan dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nur Serter, siyasete girdiği CHP’de vekillikten, genel başkan yardımcılığına kadar terfi ettirildi. Serter, İstanbul Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı görevini yürütürken, başörtülülere uyguladığı ikna odası zulmüyle hatırlanıyordu.

Tekmeci militanlar  hesap veriyor!

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası izinsiz gösteri yaptıkları ve polise saldırdıkları için gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu sürüyor, 23 kişi ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrolle, bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 40 şüpheliden 7’sinin terör örgütü MLKP’nin gençlik yapılanması içerisinde

faaliyet yürüttüğü tespit edilirken, 2’sinin terör örgütü TKP/ML, 1’inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1’inin terör örgütü THKP/C ve 1’inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti. Diğer 28 şüphelinin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Resat

Vaktinde ayarlayıp işgal edilmiş arka bahçe yapılmış alanlar bir bir kaybedilince ayrıcalıklı tayfanın son çırpınışları.
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dürüst

Hemen her partinin gelirsek mutlaka kaldıracağız dediği YÖK garabetinin ve iktidarların kötü niyetleri sonucu;Mason,CHP,FETÖ ve Güç odaklarının baskısında Başta Rektör atamalarında olmak üzere bir çok konuda vazgeçilmez olan LİYAKAT ayaklar altına alındı.Tüm bunlara rağmen Yanlış a yanlışlar la karşılık vermek DOĞRU DEĞİLDİR.Bunun Syn.BULU nun kişiliği ile ilişkisi yoktur.Çok özel bir kişi ise özellikli bir sürü Enstitü ve özellikli idareci bekleyen TÜBİTAK ve YÖK var neden çözümsüzlük.????
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