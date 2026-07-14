Özgür’ün tek sermayesi iftira!

Siyaseti boş iddialar ve kuru gürültüyle sürekli meşgul eden CHP Manisa Milletvekili ve kendini Grup Başkanı seçtiren Özgür Özel, bu kez de Niğde programında, Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef alarak Ankara’daki son yargı atamalarında bazı savcılara, “CHP’li siyasetçiler hakkında tutuklama talebi gelirse karar verebilir misin?’ şeklinde mülakat yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Bilgiyi bir milletvekilinin yakını üzerinden edindiklerini öne süren Özel, iddiaları noter aracılığıyla kayıt altına alacaklarını belirterek, “Böyle bir operasyon gerçekleşirse bunu bütün Türkiye’ye dünyanın gözü önünde açıklayacağız” diyerek esip gürledi.

BAKLAVALI EUROLARDA DA ESİP GÖRLEMİŞTİ

Özel’in son iddiası, Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonu ve “baklava kutusundan çıkan eurolarla” ilgili siyasi bir kumpas olduğunu iddia ederek, elinde belediyedeki kamera kayıtlarına ait 32 saatlik bir video kanıtı bulunduğunu belirttiği halde aradan geçen bir yıl içinde kayıtları ortaya koyamamıştı. Özel ve ekibi, İBB’ye yönelik soruşturmalar başta olmak üzere soruşturmaları sürekli süreci sulandıracak boş iddialarla kamuoyunu meşgul etmişti.

Özel’in suçlamalarına tepki gösteren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise şunları dile getirdi: “Ne ülkeyi ne de vatandaşların esenliğini düşündüğü yok. Sadece kendi ikballeri. Hem yargı camiasını töhmet altında bırakıyor, hem de aynı zamanda milletin adalet sistemine de güvenini sarsıyor. Onun bu söylemlerinin doğru olması hayatta mümkün değil. Maalesef bunlar hem suçu işliyorlar, sonra da yaptıklarına kılıf buluyorlar. Daha önce de Uşak Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 170 bin euro masraf edilerek kendisine hediye edilen arabasıyla ilgili ‘haberim yok’ diyerek inkar etmişti. Yine aynı şekilde Çankaya Belediyesi’yle ilgili bir yolsuzluk soruşturması var. Eğer suç işledilerse cezalarını alacaklar. Yapmadılarsa da aklanacaklardır. Ama Özel ve arkadaşları adalete olan güveni ve devam eden davaları bu tür mesnetsiz iddialar ve açıklamalarla sulandırmaya çalışıyorlar. Böylelikle vatandaşın kafasında yargı sürecine ilişkin soru işareti olsun istiyorlar. Tabi buna vatandaş inanmaz. Ancak bu tür mesnetsiz iddiaları ortaya atarak kendi taraflarını speküle etmek istiyor. Yazık. Bu ülkeye böyle bir kişiden lider olabilir mi? Bunu sorgulamak lazım.”

ADI GEÇMESİN DİYE YALAN ORTAYA ATIYOR

Özel’in evladı gibi yakın olduğu ve avukatlığını yapan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çalışma arkadaşlarının yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması sonrasında mülakat iddiasını dillendirdiğine dikkat çeken CHP’li Avukat Mehmet Yıldırım ise şunları söyledi: “Her şeyden önce ‘Bilgiler AK Parti’den geldi şeklindeki ifadelerin üzerine gidilmeli. CHP’ye bilgi aktaran bir milletvekili yakını varsa ortaya çıkarılır. Adalet Bakanlığı’nda mülakatlar hiçbir zaman şu bu parti ya da CHP üzerinden yapılmamıştır. Yapılamaz da. Memleket ömür boyu CHP davaları ile mi uğraşacak? Özgür Özel sürekli yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olacağına ilişkin görüşüyle tanınan NAZİ Propaganda Bakanı Gobbels taktiğiyle hep yalan hep dolan peşinde. Manavgat’taki 32 saatlik görüntü iddiası, ardından ‘İBB borsası’ şimdi de mülakat yalanı. Adamın elinde gerçek olan bir done yok ki savunsun. Öz evladı yerine koyduğu avukatı içeride. Ne yapması lazım? Manipülasyon. İşte bu yüzden Özel’in mülakat iddiasının zamanlaması önemli. Çankaya soruşturmasının gündemden düşmesi ve kendi adı geçmesin diye bilerek bu yalanları ortaya atıyor.”