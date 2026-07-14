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Dünya Türkiye düşmanı ve Siyonist uşağıydı: Graham’ın yerine gelen isim açıklandı
Dünya

Türkiye düşmanı ve Siyonist uşağıydı: Graham’ın yerine gelen isim açıklandı

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Türkiye düşmanı ve Siyonist uşağıydı: Graham’ın yerine gelen isim açıklandı

ABD’de Türkiye düşmanlığı ve Siyonist alçaklara yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüyle boşalan koltuk, Washington’daki kirli ilişkiler ağını bir kez daha deşifre etti; Trump’ın açık tavsiyesi ve Vali McMaster’ın skandal kararıyla, Graham’ın yerine ocak ayına kadar görev yapmak üzere öz kız kardeşi Darline Graham Nordone atandı!

ABD’nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı.

Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.

Kız kardeş Nordone’un atama kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı "Lindsey'e harika bir saygı duruşu olacağı" yönündeki tavsiye paylaşımının ardından geldi.

Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.

Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.

TRUMP’TAN LİNDSEY GRAHAM’A ÖVGÜ

Öte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.

Graham’ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.

Trump, son telefon görüşmelerinde Graham'ın "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısını güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuyu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Trump ayrıca, Graham’ın anısını onurlandırmak amacıyla ülke genelindeki bayrakların cumartesi akşamına kadar yarıya indirildiği bilgisini paylaştı.

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Yorumlar

okur

gecen hafta Turkiyedeydi o zaman neden yazmadin akit
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