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Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

#1
Foto - Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

Düzce'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuma etkinliklerine katılan yaşlılar, indirdikleri hatimleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ruhuna hediye etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce yürütülen "Şehitlerimize Huzur" çalışması kapsamında Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde haftanın belirli günlerinde vatan şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

#2
Foto - Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

Bu kapsamda indirdikleri hatimleri Baysan'ın ruhuna hediye etmek amacıyla Beyköy beldesi Çalıcuma Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden 18 huzurevi sakini, şehidin kabri başında dua etti, 5 kez hatmettikleri Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Baysan'ın ruhuna hediye etti.

#3
Foto - Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

Huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Muzaffer Petek, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi köyde yaşadığı halde kente gelerek vatana sahip çıkmak için mücadele ettiğini söyledi.

#4
Foto - Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Petek, "Bu ülkeyi asla yıkamayacaklar, ben bunu çok iyi biliyorum, yıkılmayacağız. Ben çok iyi milliyetçiyim ve devletimi çok severim. Vatanımı severim ve 88 yaşımı bu ülkede gördüm. 6 yıldır huzurevindeyim ve burada o kadar çok şey öğrendim ki anlatamam." dedi.

#5
Foto - Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

76 yaşındaki Fehmi Yavuz da 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ifade etti. İnsanların o gece sabaha kadar acı çekmesinin çok kötü olduğunu dile getiren Yavuz, "Ezanlar okundu, salalar verildi. Savaş gibi bir şeydi ama aslında savaş değildi. Yaramaz kişilerin yüzünden çok insan şehit oldu, sakat kaldı, gazi oldu. Çok zor bir süreç geçirdik. Onun sonrasında bazı kişiler tutuklandı ama şehitlerimiz oldu. Şehitlik kadar güzel bir şey yoktur. Vatan bölünmez, kolay verilmez çünkü vatan sevilir ve sahip çıkılır. Vatanımıza sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

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