Mezarı başında Kur'an okuyup dua ettiler: Asırlık çınarlardan şehit müdüre vefa

76 yaşındaki Fehmi Yavuz da 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ifade etti. İnsanların o gece sabaha kadar acı çekmesinin çok kötü olduğunu dile getiren Yavuz, "Ezanlar okundu, salalar verildi. Savaş gibi bir şeydi ama aslında savaş değildi. Yaramaz kişilerin yüzünden çok insan şehit oldu, sakat kaldı, gazi oldu. Çok zor bir süreç geçirdik. Onun sonrasında bazı kişiler tutuklandı ama şehitlerimiz oldu. Şehitlik kadar güzel bir şey yoktur. Vatan bölünmez, kolay verilmez çünkü vatan sevilir ve sahip çıkılır. Vatanımıza sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.