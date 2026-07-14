AB’nin Kıbrıs hamlesine rest

Sebahattin Ayan İstanbul

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin 1970 Kıbrıs Barış Harekâtına yönelik alçakça iftiralar içeren bir raporu kabul eden Avrupa Parlamentosu skandal kararlar almaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu, İtalyan siyasetçi ve Komisyon Yürütmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yu Kıbrıs sorunu için özel temsilci olarak atadı. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Fitto’nun Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki çözüm sürecine katkı sağlayacağı ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yakın iş birliği içinde çalışacağı belirtildi. Skandal açıklamada, söz konusu görevlendirmenin AB’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik desteğinin bir göstergesi olduğu ifade edilirken, Fitto’nun müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zeminin oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarda bulunacağı kaydedildi.

KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİ YOK SAYILMIŞTIR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, söz konusu skandal atamaya sert bir şekilde tepki göstererek, atamanın Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak yapıldığını belirtti. Bakanlık, atamanın Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu görevlendirmenin kendileri açısından “yok hükmünde” olduğunu açıkladı.

AB TARAFSIZLIĞINI VE İNANDIRICILIĞINI TAMAMEN YİTİRDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan gerçekleştirilen atamanın tek taraflı, gayrimeşru ve provokatif bir adım olduğu vurgulanarak, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesindeki taraflı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, Avrupa Birliği’nin 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni Kıbrıs Türk halkının haklarını göz ardı ederek tek taraflı şekilde üyeliğe kabul ettiği hatırlatılarak, bu kararın ardından AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsızlığını ve inandırıcılığını tamamen yitirdiği belirtildi. Yeni temsilci atamasının da adadaki hassas siyasi dengeleri hiçe sayan yaklaşımın devamı olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞME İÇİN ORTAK ZEMİN YOK

Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan gayriresmi görüşmeler öncesinde ortak bir zemin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, Avrupa Birliği’nin GKRY ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurmaya ve oldubitti oluşturma girişimlerinin sonuçsuz kalacağı vurgulandı. Bakanlık, Avrupa Birliği’nin tükenmiş federasyon modelini yeniden canlandırmaya çalışmasının, bugüne kadar çözüm önerilerini reddeden Rum tarafının statükoyu sürdürme politikasına hizmet ettiğini belirterek, Kıbrıs’ta kalıcı ve gerçekçi bir çözümün ancak iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı iş birliği temelinde mümkün olacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin sürece samimi katkı sunmak istiyorsa öncelikle Kıbrıs Türk halkına uygulanan siyasi, ekonomik ve kültürel kısıtlamaları kaldırması gerektiği belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tanınmadığı sürece AB’nin attığı tek taraflı adımların Kıbrıs Türk halkı tarafından yok hükmünde kabul edileceği ve KKTC Hükümeti tarafından muhatap alınmayacağı bildirildi.