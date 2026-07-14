FIFA’dan Sivasspor’a dev ceza
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Trendyol 1.Lig takımlarından Sivasspor’a FIFA’dan 3 dönem daha transfer yasağı verildi.
FIFA'nın 14 Temmuz 2026 tarihli kararına göre Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı uygulanacak.
Son kararla birlikte Sivasspor'un FIFA nezdinde transfer yasağı bulunan dosya sayısı 3'e yükseldi.
Kulüp, söz konusu dosyaları çözüme kavuşturmadığı sürece yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.