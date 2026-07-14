  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB’nin Kıbrıs hamlesine rest Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor Özgür’ün tek sermayesi iftira! Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun yeni baş belası: Çok aşamalı kimlik avı saldırısı! Serdal Adalı taraftarlara müjdeyi verdi! Dünya yıldızı Beşiktaş’a geliyor Ahbaplar soygunda Türkiye düşmanı ve Siyonist uşağıydı: Graham’ın yerine gelen isim açıklandı Umut Akdoğan’dan dikkat çekici çıkış! “Siz beni atamazsınız ben kendim gidiyorum” Tüm Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor! Haluk Levent’in yakalanmadan önceki son anları ortaya çıktı CHP’li Erdoğan, Güner’i böyle tanımladı! 'Ağbaba'ların kurbanı suça sürüklenen çocuk!
Gündem Zihinsel engelli kadının dramı! Ablasının cesedi ile 1 hafta aynı evde kaldı
Gündem

Zihinsel engelli kadının dramı! Ablasının cesedi ile 1 hafta aynı evde kaldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zihinsel engelli kadının dramı! Ablasının cesedi ile 1 hafta aynı evde kaldı

Samsun’da kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki Mualla Boyeri’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin ileri derecede bozulmuş olması nedeniyle ölüm nedenine ilişkin ilk değerlendirme yapılamazken, yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Aynı evde yaşayan zihinsel engelli S.B. ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta meydana geldi. Bölge halkı sokak üzerindeki apartmandan gelen kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kokunun Mualla Boyeri'ye ait evden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açtı. Eve giren ekipler, Boyeri'nin cesediyle karşılaştı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

İncelemede, Mualla Boyeri'nin bir hafta önce öldüğü, kız kardeşinin de cesetle bu süre zarfında aynı evde kaldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boyeri'nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mualla Boyeri'nin cesedinin çürümeye başladığı, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'nca ön değerlendirme yapılamadığı bildirildi. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

Diğer yandan ablasını cesedi ile evde bir hafta yaşayan S.B., Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!
Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Gündem

Ölümden son anda kurtarıldı ama onun derdi çok başkaydı: Götür ağabey, rezil olduk!

Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor
Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor

Sağlık

Dikkat! Sıcakta yoğun aktivite ölüm riskini artırıyor

Kuşadası’nda korkunç ölüm! 5. kattan düşerek can verdi
Kuşadası’nda korkunç ölüm! 5. kattan düşerek can verdi

Yerel

Kuşadası’nda korkunç ölüm! 5. kattan düşerek can verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23