Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz etkinliği: Kontrol kulesi kırmızı beyaz renkle ışıldayacak

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde anlamlı bir anma programına imza atacak. Havalimanının simge yapılarından biri olan Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak ve milletin demokrasi uğruna sergilediği tarihi direnişi anmak amacıyla kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.

Geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen uygulama, bu yıl 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla yeniden hayata geçirilecek. Akşam saatlerinde başlayacak özel ışıklandırma gece boyunca devam ederken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yerli ve yabancı binlerce yolcu, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan kuleyi izleme fırsatı bulacak. Etkinlikle, havalimanında milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir şekilde hissedilmesi hedefleniyor.

"MİLLİ BİRLİK RUHUNU SAYGIYLA ANIYORUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kacır, “15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve milli iradesine sahip çıktığı eşsiz bir demokrasi destanıdır. FETÖ başta olmak üzere, ülkemizin bekasına ve birliğine kasteden tüm terör örgütlerine karşı milletçe yürüttüğümüz kararlı mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz. Bu destanın 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız.” ifadelerini kullandı.

HEAŞ tarafından gerçekleştirilecek özel ışıklandırma etkinliğiyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekilirken, şehitlerin aziz hatırası bir kez daha yaşatılacak ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığı güçlü bir mesajla vurgulanacak.