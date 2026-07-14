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Spor Kasımpaşa’dan sol bek atağı! Jakop Jessen’i kadrosuna kattı
Spor

Kasımpaşa’dan sol bek atağı! Jakop Jessen’i kadrosuna kattı

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Kasımpaşa’dan sol bek atağı! Jakop Jessen’i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Danimarka’nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen’i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Lacivert-beyazlılar bu kapsamda son olarak Danimarka’nın Fredericia takımında oynayan 22 yaşındaki Danimarkalı sol bek Jakop Jessen ile sözleşme imzaladı. Haliç ekibi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danimarka’nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen’e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Fredericia formasıyla geçen sezon 34 maça çıkan Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 5 de asist kaydetti.

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