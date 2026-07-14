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Gündem Şehitler anısına koşulacak: İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak
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Şehitler anısına koşulacak: İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Şehitler anısına koşulacak: İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Valilik, kapanacak güzergâhlar ve alternatif yolları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.

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