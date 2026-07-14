Fenerbahçe’den bir transfer bombası daha

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, 1999 doğumlu Litvanyalı guard Ignas Sargiunas'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 1.94 boyundaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Zalgiris Kaunas 2 takımında başlayan Litvanyalı guard, 2018 yılında Amerika'nın yolunu tuttu. Kolej Ligi kariyerine 2018-19 sezonunda Georgia Athletics ile başlayan Sargiunas, 2019-20 sezonunda ise Colorado State'e geçti.

2024'TEN BERİ RYTAS'TA

Amerika yıllarının ardından Litvanya'ya BC Prienai formasıyla dönen genç oyuncu, 2022-23 sezonunda Medi Bayreuth, 2023-24 sezonunda Neptunas ve 2024 yılından bugüne kadar ise BC Rytas formaları giydi.

TÜRKİYE'DE MADALYA KAZANDI

Ignas Sargiunas, BC Rytas ile şampiyonluk yaşadığı 2025-26 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunda 11.2 sayı, 3.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı. Uluslararası arenada küçük yaşlardan itibaren Litvanya Milli Takımı için mücadele eden başarılı oyun kurucu, 2016 yılında Türkiye'de düzenlenen FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 2017 yılında Slovakya'da ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Litvanya Milli Takımı ile 2027 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde de boy gösteren Sargiunas, 19 sayı, 2.5 ribaund, 1.3 asist istatistiklerini yakaladı.