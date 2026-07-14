Bakan Kurum'dan Malatya Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Konutlardan sonra iş yerleri de tamam! Bol, bereketli kazançlarınız olsun!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Malatya'da ticaretin kalbinin attığı şehir merkezi, "Merkez Çarşı Projesi" ile yerinde yeniden ayağa kalktı.

Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Bakırcılar Çarşısı'nda 14 bin 937 fore kazık çakılarak zemin sağlamlaştırıldı, ardından 5 bin 713 bağımsız bölüm, aslına uygun şekilde inşa edildi.

Çarşının içerisinde yer alan Şire Pazarı'nda ise 651 fore kazık kullanılarak zemin sağlamlaştırıldı, 243 bağımsız bölüm inşa edildi. Tamamlanan iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

ESNAF KEPENKLERİ AÇIYOR

Bakan Kurum, Şire Pazarı'ndaki yeni iş yerine taşınan çay ocağı işletmecisi Serhat Toktamış'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "11 ilimizde konutlarla birlikte iş yerleri de tamam. Malatya'nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun" ifadelerini kullandı.

DEVLET HEP YANIMIZDAYDI

Videoda, 13 yıldır Şire Pazarı'nda esnaflık yaptığını belirten Serhat Toktamış, depremin ardından bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Toktamış, "Şehrin merkeziyle beraber iş yerleri de tamamlanmaya başladı. Yaşadıklarımız çok kolay şeyler değildi. Devlet her zaman yanımızdaydı zaten. Ev olarak da konut olarak da ve dükkan olarak da... Şu an rahatız. Sevenlerimiz, tanıdıklarımız geliyor. Bu alanı gerçekten gören çok mutlu oluyor. Çok şükür o günler bitti. Malatya'da umut yeniden filizlendi. Hayat yeniden başladı" diye konuştu.

HEPSİNİN OTOPARKI VAR

Deprem öncesindeki yapıların çok eski olduğunu kaydeden Toktamış, yeniden inşa edilen iş yerlerinin daha ferah olduğunu söyledi. Toktamış, "Çok güzel oldu. Malatya'da daha öncesinde böyle bir kültür yoktu. Hep eski yapılardı ama şu anda her tarafta oturulabilecek, kullanılabilecek alanlar oluşturulmuş. Mesela, binaların hepsinin altlarında otopark var. Müşterilerimiz gelip otoparka araçlarını park edip rahatça burada oturup çayını içebiliyor." dedi.