Umut Akdoğan’dan dikkat çekici çıkış! “Siz beni atamazsınız ben kendim gidiyorum”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyalarını 20 Ağustos’ta görüşme kararı alırken Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’dan çarpıcı bir çıkış geldi.

“BEN KENDİM GİDİYORUM!”

Sosyal medya hesabından; “Bu tarihe kim öle kim kala…” diyen Akdoğan şunları kaydetti: “O halde ben söyleyeceklerimi buradan söyleyeyim.

1- Parti içi disiplini bozmuşum. Olur, bozmuş olabilirim. Tartışılır. Canınızı sıktığımı biliyorum. CHP Genel Merkezi’ne öyle giren gözü dönmüş sizlere az bile yaptım.

2- Aklan gel dediniz. Değil akçeli işlerle ilişkilendirilmek, herhangi bir kuruma bir tek kişiyi işe soktuğumu, bir kişinin suyunu içtiğimi dahi söyleyemezsiniz. Çok kulp takmaya çalışan oldu hepsi söylediği ile kaldı. Bunu söyleyenle dünyada da ahirette de hesabım vardır.

3- Siz beni atamazsınız. Ben kendim gidiyorum. Bir gün mutlaka dönmek üzere…”

İMAMOĞLU'NUN GİZLİ AĞINI İFŞA ETMİŞTİ

CHP’li Umut Akdoğan, 2025'in nisan ayında TBMM’de yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun siyasi işbirlikçilerinin Silivri Cezaevi’nde kurduğu iletişim sisteminin işleyişine dair çarpıcı ifşalarda bulunmuştu. Akdoğan'ın, “Cezaevinde bir iletişim trafiği söz konusu ve bu doğrudan siyasi operasyonlara zemin hazırlıyor” ifadelerinin ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü devreye girerek soruşturma kapsamında belirlenen 14 tutukluyu acil prosedürle farklı cezaevlerine nakletmişti.

SİLİVRİ'DEN İBB'YE BİLGİ AKTARIMI

Akdoğan'ın iddiasına göre, Silivri Cezaevi’nde belirli isimler aracılığıyla dışarıya düzenli bilgi aktarımı yapılıyor, bu bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yakın isimlere ulaştırılıyordu. Ayrıca bazı ziyaretçilerin bu ağı kullandığı, kamuoyuna yansımayan stratejik içeriklerin de bu yolla dışarı sızdırıldığı öne sürülmüştü.

Akdoğan'ın bu ifşası, CHP içinde “İmamoğlu’na karşı sessiz darbe” olarak yorumlanmış ve parti içi hesaplaşmanın şiddetlendiğini gözler önüne sermişti.