Milyonlarca yükseköğretim öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. İlk dönemin sona ermesinin ardından gözler bahar döneminde okulların açılabilme ihtimaline çevrildi.

Üniversiteler Bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı?

YÖK Başkanı Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

İşte, YÖK Başkanı Saraç'ın son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklamasından öne çıkanlar;

Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'Üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.