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Eğitim Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?
Eğitim

Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Üniversitelerin açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitim yapmadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 16:19:00 -
Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmıyor. Milyonlarca öğrenci kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler açıldı mı?

Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?

İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri de yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını araştırmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından “Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik. Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri siz değerli öğrencilerimizin ve hocalarımızın sağlığı için büyük önem taşıyor” paylaşımında bulundu.

Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili resmi bir tarih açıklandığı haberlerimizde yer alacak.

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