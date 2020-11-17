  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Üniversiteler açılmayacak mı?
Eğitim

Üniversiteler açılmayacak mı?

Üniversiteler son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Son Bilim Kurulu toplantısının ardından ise öğrenciler yüz yüze eğitimin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih | Üniversiteler ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:18:00 -
Üniversiteler açılmayacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılır son durum | Koronavirüs sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim halen başlamadı. Öğrenciler okullarına kavuşacağı tarihi merak ederken Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, üniversiteler açılmaz mı?

Üniversiteler açılmayacak mı?

Sağlık Bakanı 16 Kasım’da yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından tavsiye kararları aldıklarını belirtti. Bakan Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Bilim kurulunun ne yönde tavsiye kararı aldığı ise merak konusu. Kulislerde konuşulanlara göre Bilim Kurulu okulların bir süre daha açılmamasını, şehirlerarası ulaşımın kısıtlanmasını önerdi. Üniversite öğrencileri genellikle farklı şehirlerde yaşıyor ve okullarına dönebilmek için şehirlerarası ulaşımı tercih etmek durumundalar. Yaşanabilecek bu hareketliliğin önüne geçebilmek adına bir süre daha üniversitelerin açılmaması bekleniyor. Ancak resmi açıklama kabine toplantısından sonra yapılacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Hangi dükkanlar kapanacak?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Hangi dükkanlar kapanacak?

Gündem

Sokağa çıkma yasağı ne zaman? | Hangi dükkanlar kapanacak?

Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?
Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Gündem

Okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!
Gündem

İğrenç iddialar sonrası şarkıcı isim vuruldu!

Daha önce dolandırıcılık ve eşcinsel ilişki görütüsüyle şantaj iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de silahlı saldırı so..
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
Koronavirüste bu belirtiye dikkat edin
Korona Virüs

Koronavirüste bu belirtiye dikkat edin

Koronavirüsün belirtisi olan ateş, kuru öksürük ve soğuk algınlığı gibi belirtiler gösterdiği herkes tarafından bilinirken bu belirtilere ek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay