Üniversiteler ne zaman açılır son durum | Koronavirüs sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim halen başlamadı. Öğrenciler okullarına kavuşacağı tarihi merak ederken Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, üniversiteler açılmaz mı?

Üniversiteler açılmayacak mı?

Sağlık Bakanı 16 Kasım’da yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından tavsiye kararları aldıklarını belirtti. Bakan Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" dedi.

Bilim kurulunun ne yönde tavsiye kararı aldığı ise merak konusu. Kulislerde konuşulanlara göre Bilim Kurulu okulların bir süre daha açılmamasını, şehirlerarası ulaşımın kısıtlanmasını önerdi. Üniversite öğrencileri genellikle farklı şehirlerde yaşıyor ve okullarına dönebilmek için şehirlerarası ulaşımı tercih etmek durumundalar. Yaşanabilecek bu hareketliliğin önüne geçebilmek adına bir süre daha üniversitelerin açılmaması bekleniyor. Ancak resmi açıklama kabine toplantısından sonra yapılacak.