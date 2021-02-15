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Eğitim Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması
Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversiteler açılıyor mu son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Bahar döneminde yüz yüze eğitime başlanabilmesi için YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. Konu hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 11:44:00 -
Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversiteler koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak alınan yüz yüze eğitim kararları sebebiyle üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili olarak "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.

 

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