Üniversiteler koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak alınan yüz yüze eğitim kararları sebebiyle üniversitelerin ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili olarak "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" dedi.