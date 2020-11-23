Üniversiteler ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanların başında eğitim geliyor. Güz döneminde üniversiteler yüz yüze eğitime başlamadı. İlkokullarda, ortaokullarda ve liselerde ise 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca üniversite öğrencisi yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler açılıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca üniversite öğrencisi eğitimlerini uzaktan sürdürüyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ise merak konusu. Öğrenciler yakın zamanda üniversitelerin açılmasını beklerken vakalardaki artış sebebiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ara verildi. Vakalarda rakamlar düşmezse sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra şehirlerarası ulaşımın yasaklanması gündeme gelebilir. Hal böyle olunca pek çoğu farklı şehirdeki üniversiteye okuyan öğrenciler durumun karışıklığı sebebiyle yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Şimdilik üniversitelerin açılacağı tarih hakkında bir açıklama bulunmuyor. Uzmanlar üniversitelerin açılmasıyla şehirlerarası trafiğin yoğunlaşacağını bu sebeple vakalarda artış gözlenebileceğini araştırıyor.