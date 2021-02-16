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Eğitim Üniversiteler açılıyor mu? Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama
Eğitim

Üniversiteler açılıyor mu? Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Üniversiteler açılıyor mu? sorusuna ilişkin son dakika gelişme yaşandı. Bir süredir ne zaman yüze yüze açılacağı merak edilen üniversiteler açılacak mı? sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması! Üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 22:39:00 -
Üniversiteler açılıyor mu? Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Bakan Koca dükkanlar ve üniversitelerin açılıp açılmaması konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Üniversiteler açılıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

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