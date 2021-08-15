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Eğitim Üniversiteler açılacak mı? YÖK açıklama son durum
Eğitim

Üniversiteler açılacak mı? YÖK açıklama son durum

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime ara veren üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak konuşu. Peki, üniversiteler açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 14:55:00 -
Üniversiteler açılacak mı? YÖK açıklama son durum

Milyonlarca üniversite öğrencisi, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler açılacak mı? YÖK açıklama son durum

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı bir açıklamada üniversitelerde yüz yüze eğitimin 13 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu.

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