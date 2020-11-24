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Eğitim Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler YÖK açıklaması son durum
Eğitim

Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler YÖK açıklaması son durum

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca üniversiteli ve öğrenci şehirlerinde yaşayan esnaf yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçer? | Üniversiteler ocak ayında açılır mı? | Üniversiteler bahar döneminde mi açılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:31:00 -
Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler YÖK açıklaması son durum

Üniversitelerin açılacağı tarih son durum | Koronavirüs salgını ekonomiden eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci bu dönemde uzaktan eğitimle tanıştı. İlkokul, ortaokul ve liselerde 21 Eylül’den itibaren kademeli olarat yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıf öğrencileri okullarına döneceği günü iple çekerken salgın seyri sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liseler 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Üniversiteler ise güz döneminde yüz yüze eğitim yapmadı. Hem üniversite öğrencileri hem de üniversite şehirlerindeki esnaf okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarihi araştırıyor. Peki, YÖK açıklama yaptı mı?

Üniversiteler açılacak mı?  Üniversiteler YÖK açıklaması son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler online olarak eğitimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz’ açıklamasını yapmıştı. Ancak salgının seyri bu yönde şimdilik bir karar verilmesinin önüne geçiyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik hiçbir açıklama bulunmuyor.

Uzmanlar salgın döneminde şehirler arası trafiğin vaka sayılarını arttırdığını belirtiyor. Bu sebeple üniversitelerin açılmasıyla şehirler arası trafik artacak. Bu faktörler göz önünde bulundurularak üniversitelerle ilgili yakın zamanda bir açıklama yapılması bekleniyor.

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