Üniversiteden köy okullarına mutluluk taşıyorlar
Kastamonu Üniversitesi öğrencilerince oluşturulan “Belki de Sensin Topluluğu” üyeleri, 6 yıldır ziyaret ettikleri köy okullarında yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.
Topluluk üyeleri, okulların kütüphanelerine katkı sağlayıp öğrencileri tiyatro ile tanıştırıyor. Öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşatan topluluk üyeleri, ilkokul öğrencilerine kışlık bot ve kitap hediye ediyor. Son olarak İhsangazi ilçesine bağlı Kanlıgöl İlkokulunu ziyaret eden 55 kişilik öğrenci topluluğu, önce okulun sınıflarını boyadı. Bazı sınıflara çizgi film karakterleri çizen öğrenciler, dolu dolu geçen günün ardından çocuklara pizza ikram etti.