0553 313 94 23

Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Antalya Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Çocuk Korosu Müzik Eğitimi kursu açılıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:08
Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Antalya Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Çocuk Korosu Müzik Eğitimi kursu açılıyor.


Müzik eğitimi almak isteyen 9-14 yaş grubu çocukların herhangi bir ön kayıt yaptırmadan, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Devlet Konservatuvarı Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan seçmeye katılmaları gerekiyor. Koroya girmeye hak kazanan adayların listesi aynı günün akşamında, Devlet Konservatuvarı ve AKÜNSEM web sitelerinden ilan edilecek. Müzik eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler, 2 Ekim 2019 tarihi itibariyle eğitime başlayacak. Yeni sesleri de devam eden koristlerin arasına katarak çalışmalarına devam etmek isteyen koronun kısa vadeli planları arasında orkestralı bir konser, yılsonu konseri ve şehir dışı turne bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:08
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Bülent Arınç açıklaması
    1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den..
    2. Ceza indirimi genel af yasası son..
    3. Göçük alanındaki yaralar sarılıyor
    4. Sorgun’da Tarıma Dayalı OSB Projesi
    5. Aksa Camisi Tanzanya’da ibadete açıldı
    6. 10 yıl metal yemek borusu ile yaşadı
    7. Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel..
    9. Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına..
    10. Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın..
    11. Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi
    12. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    13. 84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu
    14. İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte..
    15. Orman Bölge Müdür Yardımcısı göreve..
    16. Dilenen ve sokaklarda çalışan..
    17. Abdulkadir Ömür ameliyat oldu
    18. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Zehir taciri çift 18 yıl hapis..
    20. ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil..
    21. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    22. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün..
    23. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’nden..
    24. Borsa ilk yarıda yatay
    25. Konya’da 16. Uluslararası Mistik Müzik..
    26. Hakkari çocuk oyun merkezi ağırlamaya..
    27. Bahçeli’den Arınç’a sert tepki!
    28. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    29. AK Parti Van Milletvekili Kartal,..
    30. MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı