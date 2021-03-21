Üniversitede okuyan MSÜ sınavına girer mi? Üniversitede okuyanlar MSÜ’ye başvurabilir mi?

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.15'te tüm il merkezlerinde yapılacak. Şu anda üniversitede okuyorum MSÜ’ne girmek için tekrar sınava girmeli miyim? MSÜ Sınavları yalnızca uygulanacakları yıl için geçerlidirler. Tekrar sınava girmeniz gereklidir.

MSÜ başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2000 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.

Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları gerekmektedir. Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurabilmek için hangi lise türlerinden mezun olmak gerekir?

Herhangi bir lise ve dengi okuldan mezun olan/olacak adaylar MSÜ’ne başvurabilir.

MSÜ okumak için YKS-TYT ve YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunlu mudur?

Asb.MYO için YKS-TYT ve Harp Okulu için YKS-TYT ile YKS-AYT oturumlarına katılmak zorunludur. Bir önceki yıldaki YKS-TYT puanını kullanmak isteyen adaylarla ilgili açıklama bir sonraki soruda yer almaktadır.

Okul disiplin cezaları MSÜ’de okumaya engel teşkil eder mi?

Giriş koşullarına engel teşkil eden okuldan çıkarılma cezaları hariç okulda alınan disiplin cezaları MSÜ’nde okumaya engel teşkil etmez.