Üniversitede Kur’an’ı yırtıp yakmıştı! O alçak yakalandı

Münübe Yılmaz

ABD’de bulunan Arizona Eyalet Üniversitesi’nde Kur’an sayfalarının yırtılıp yakıldığının ortaya çıkmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 75 bin öğrencisi olan üniversitenin kampüsünde yer alan ve birçok Müslüman öğrencinin ibadet etmeye gittiği Hayden Kütüphanesi'ndeki bir odada çarşamba günü gerçekleştirilen alçak saldırının failinin yakalandığı belirtildi. Üniversite polisinden yapılan açıklamada, saldırganın 38 yaşında bir adam olduğu ifade edildi.

Üniversite kampüsünden uzak durması için uyarı almış

Suç dosyası oldukça kabarık olan şüphelinin, daha önce, 2022 yılına kadar üniversite kampüsünden uzak durması için uyarı aldığı belirlendi. Arizona Eyalet Üniversitesi Polis Şefi Michael Thompson yaptığı açıklamada, “Bu tür zarar verici davranışlara göz yummayacağız” derken, üniversitenin Müslüman Öğrenciler Derneği'nin eğitim müdürü Sasha Uddin ise olayın bir nefret suçu olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Müslümanlardan “Nefret suçu olarak ele alınsın” çağrısı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Arizona ofisinin yönetici direktörü Azza Abuseif de üniversite ve kolluk kuvvetlerinin tüm inançlardan öğrenciler için güvenli bir öğrenme ortamı sağlaması gerektiğini ifade ederek emniyet teşkilatını saldırıyı bir nefret suçu olarak ele almaya çağırdı. Abuseif, “Saldırı, Müslümanların kutsal kitabına yönelik olduğu için bu eylemin İslam’ı benimsemiş kişileri hedef aldığı açıktır. Yakılan, rastgele bir kitap değil. Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.