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Dünya Üniversitede izdiham! 4 ölü, 70 yaralı
Dünya

Üniversitede izdiham! 4 ölü, 70 yaralı

Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da bir üniversitede yaşanan izdihamda, 4 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:57:00 - 2022-05-10 11:58:32
Üniversitede izdiham! 4 ölü, 70 yaralı

Ülkenin Potosi bölgesindeki bir üniversitede, öğrenci konseyi seçimleri için yüzlerce kişi, kapalı spor salonunda bir araya geldi.

Tartışmaların başlamasının ardından biber gazı patlatılması sonucu izdiham çıktı.

Olayda 4 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Bölge başsavcısı, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Geçen yıl mart ayında, farklık bir üniversitedeki öğrenci toplantısında korkulukların çökmesi sonucu 12 kişi ölmüştü.

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