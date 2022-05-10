Üniversitede izdiham! 4 ölü, 70 yaralı
Güney Amerika ülkelerinden Bolivya'da bir üniversitede yaşanan izdihamda, 4 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.
Ülkenin Potosi bölgesindeki bir üniversitede, öğrenci konseyi seçimleri için yüzlerce kişi, kapalı spor salonunda bir araya geldi.
Tartışmaların başlamasının ardından biber gazı patlatılması sonucu izdiham çıktı.
Olayda 4 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı.
Bölge başsavcısı, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Geçen yıl mart ayında, farklık bir üniversitedeki öğrenci toplantısında korkulukların çökmesi sonucu 12 kişi ölmüştü.