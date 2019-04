Üniversitede çevre temizliği

Namık Kemal Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu, TEMA Vakfı Öğrenci Topluluğu, Okçuluk Öğrenci Topluluğu ve Coğrafya Öğrenci Topluluğu tarafından kampüs İçerisinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Namık Kemal Üniversitesi Adına Hakan Cömertler, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Tekirdağ Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Soykırlı, Tekirdağ Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Dündar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Soykırlı, "Namık Kemal Üniversitemiz yeşil alan dalında ödül almış bir üniversitede. Bu etkinlikle kıymetli öğrenci kardeşlerimiz doğayı, çevreyi koruma, doğaya sahip çıkma, çevre kirliliğinin önüne geçme ve çevreye duyarlı bir topluma örnek oluşturma adına kalpleri gibi güzel olan bu etkinliği düzenlemişlerdir. Burada aramızda 5 adet öğrenci topluluğu bulunmakta ve bu anlamlı etkinliği düzenlemektedirler. Yapmış oldukları bu örnek davranışları hem çevre sağlığına, hem de insan sağlığına pozitif etki ederek aslında sağlığın tanımıyla da tam bir uyum sağlamışlardır. Çok Kıymetli üniversite yönetimimizin de bu kıymetli çalışmalara ışık tutması, toplumsal değeri son derece yüksek olan bu tür etkinliklerde her daim öğrencilerimizin yanında olmaları, sosyal sorumluluk projelerindeki başarının yegane sebebidir. Biraz sonra buradaki alan içerisindeki kağıt, metal, plastik, cam atıklar ve sigara izmaritlerini toplayacak, bu atıkların her birini farklı poşetlere koyarak ayrıştıracak, bütün atıkları geri dönüşüme tabı tutacak ve doğayı koruma adına farkındalık oluşturma adına da etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bizim toplumun tüm kesiminden isteğimiz çöplerimizi mutlak suretle çöp kovalarına atmamız, geri dönüşüme uygun şekilde poşetleyerek atıklarımızı geri dönüşüme hazır hale getirmemiz ve çevremizi-doğamızı korumamızdır. Bu vesileyle de halkımızın bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturma adına her daim yanımızda olan, kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci Topluluk Liderleri de yapmış oldukları ortak açıklamada doğaya ve çevreye saygılı olma, çevreye sahip çıkma ve bu uğurda farkındalık oluşturma adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söylediler. Açıklamalar sonrasında kalabalık grup rektörlük kampüs alanı içerisinde bulunan çöpleri eldivenlerini takarak topladı ve atıkların türüne göre ayrı ayrı ayrı poşetlere koyarak geri dönüşüme hazır hale getirdiler.