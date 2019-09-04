Üniversite yönetiminden Ula Belediye Başkanı Akkaya’ya ziyaret

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yardımcıları ve danışmanları eşliğinde yeni akademik yıl öncesi ilçe belediye başkanları ile temaslarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Yatağan Belediye Başkanı ile şehir, bölge ve öğrenciler için birlikte çalışma konularında görüşme gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve beraberindeki heyet, Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya’yı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Akkaya’yı, Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük ve Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Demirak eşliğinde ziyaret eden Rektör Çiçek, kendilerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Gerçekleştirilen görüşmede Ula’da artan öğrenci sayısı ile ortaya çıkan yurt ihtiyacı, ilçeden merkeze ulaşım, Ula’nın mimari bütünlüğünün korunması konularında yapılabilecek işbirliği ele alındı.

Ula’nın gelişimi ve öğrencilerin daha iyi şartlarda yaşaması hususlarında karşılıklı desteklerin konuşulduğu ziyarette, Akyaka’da inşaatı devam eden MYO binasının da en yakın zamanda tamamlanacağı ifade edildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çiçek; Ula’nın çok çalışkan ve vizyon sahibi bir belediye başkanı seçtiğini, Üniversitenin ve Ula Belediyesi’nin ortak hassasiyetlerle çözüm üreten anlayışa sahip olmasının mutlu edici olduğunun altını çizdi.

Misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Akkaya’ya teşekkürlerini ileten Rektör Çiçek; "Merkez kampüsümüze en yakın ilçe olan Ula’daki öğrencilerimiz için kendileriyle devamlı temas halinde olacağız. Bizler aslında Muğla ili olarak hep birlikte el ele vererek çalışıyoruz. Bu anlamda Üniversite-Sanayi işbirliğinden tutun, yerel yönetim ve STK’lar ile ortak yürüttüğümüz çalışmalara kadar şehir üniversite bütünleşmesinin güzel bir örneğini gösterdiğimize inanıyorum. Nitekim bu ahengin oluştuğunu görmek ülkemiz ve bölgemiz adına umut verici, önceleri Turizm ile anılan Muğla artık öğrenci merkezli, yenilikçi, proje üretenüniversitesi ile anılmaya başladı" şeklinde konuştu.