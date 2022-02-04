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Eğitim Üniversite yolunda, gençlerin yanında
Eğitim

Üniversite yolunda, gençlerin yanında

Altındağ Belediyesi’nden gençlere büyük destek... Bu yıl üniversite sınavına girecek ihtiyaç sahibi Altındağlı gençlerin üniversite sınav ücretleri Altındağ Belediyesi tarafından karşılanacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:56:00 -
Üniversite yolunda, gençlerin yanında

Altındağ’da ikamet eden, bu yıl üniversite sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi lise son sınıf öğrencilerinin YKS sınav ücretlerini, Altındağ Belediyesi ödeyecek. Altındağ’da üniversite okumak isteyen gençlerin önünde hiçbir engel kalmaması için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, başvuruların 12-25 Şubat tarihleri arasında olacağını hatırlattı. Başkan Balcı “Bu destekten faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz kendilerine en yakın Gençlik Merkezi ya da kütüphaneye giderek bilgi alabilirler” dedi. Başkan Balcı “Moral ve motivasyonunuzu hiçbir şey bozmasın. Siz yeter ki hayal edin, çalışın ve başarılı olun. Biz daima yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

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