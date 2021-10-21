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Eğitim Üniversite YKS 2. ek tercih kayıtları ne zaman? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri
Eğitim

Üniversite YKS 2. ek tercih kayıtları ne zaman? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları gerçekleştirildi. ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı. YKS 2. ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından YKS 2. ek yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt hakkı elde eden adaylar YKS 2. ek tercih üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını sorgular oldu. Peki YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt belgeleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:15:00 - 2021-10-21 15:19:15
Üniversite YKS 2. ek tercih kayıtları ne zaman? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri

2021 YKS 2. ek tercihleri sonrası adaylar 2. ek tercih sonuçlarına odaklandı. YKS 2.  yerleştirme sonuçları açıklanması beklenirken, ÖSYM YKS 2. ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yapacak adaylar için üniversite kayıt takvimini açıkladı. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği 2. ek tercih işlemleri tamamlandı. Üniversite yerleştirme işlemleri gerçekleştirilen adayları ise kayıt işlemleri bekliyor. ÖSYM üniversite kayıtlarında gerekli evrakları yayınladığı kılavuz ile paylaştı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2. ek tercih üniversite kayıt için istenen belgeler neler?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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