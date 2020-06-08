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Aktüel

Üniversite yemekhanesi çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde bulunan yemekhanenin çatısından beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:32:49 -
Üniversite yemekhanesi çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

İzmir Ege Üniversitesi Kampüsünde bulunan yemekhanenin çatısından beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan personel yemekhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, tadilat için yemekhane çatısında montaj yapan Suat Güngör (32) bir anda dengesini kaybetti. Talihsiz işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güngör’ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Ailesi sinir krizi geçirdi


Öte yandan Suat Güngör’ün çatıdan düştüğünü haber alan annesi ve yakınları olay yerine geldiklerinde Güngör’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Anne gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirdi. Güngör’ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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