Üniversite vize final sınavları nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını eğitim sistemini etkiledi. İlk vatanın tespitinin ardından okullar ve üniversiteler kapatıldı.

YÖK tarafından daha önce yapılan açıklamada "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak." ifadelerine yer verilmişti. Üniversitelerde 2020-2021 dönem sınavlarının nasıl yapılacağına dair bilgiler her üniversitenin kendi resmi sitesinde açıklanmaktadır.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın üniversiteler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, üniversitelerin hangi tarihte açılacağı konusunda sorular gündeme geldi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.