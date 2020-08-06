27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS’de sonuçlar açıklandı ve tercih dönemi başladı. 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercihler sebebiyle adaylar akıllarına takılan pek çok sorunun cevabını internetten öğrenmeye çalışıyor. Pek çok aday kaç tercih yazabileceğini araştırmaya başladı.

Üniversite tercihlerinde kaç tercih yapılıyor?

Üniversite tercihi yapmaya hak kazananlar tercih işlemlerinde izlemeleri gereken adımları merak ediyor.

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar 24 tercih yapma hakkına sahiptir.

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