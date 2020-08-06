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Eğitim

Üniversite tercihlerinde kaç puan üstü yazılmalı

Kaç puanla üniversiteye girerim 2020 | Üniversite puanları 27 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci de başladı. Üniversite tercihi yapacak olan milyonlar “Kaç puanla hangi bölüme girerim 2020” , “250 puanla hangi üniversiteye yerleşirim 2020” , “Kaç puanla tercih yapabilir 2020” , “YKS 2020 baraj kaç?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:10:00 -
Üniversite tercihlerinde kaç puan üstü yazılmalı

Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta noktalanacak. Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene YKS barajı 180’den 170’e çekildi. Adaylar kaç puanla tercih yapabileceklerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar. 

Üniversite tercihlerinde kaç puan üstü yazılmalı

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

TABLO-3 2 YILLIK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO-4 4 YILLIK BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi taban puanları 2020

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları
2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

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2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 yıllık bölümler taban puanları başarı sıralaması 2020

4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020
4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

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4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralaması 2020

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