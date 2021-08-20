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Eğitim Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?
Eğitim

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

Her yıl üniversiteye geçiş için yapılan YKS sınavı 26 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştı. Öğrencileri sınavı girdikten sonra iki aşama bekliyordu. Biri sınavın açıklanması ikincisi ise tercih yapmak ve tercih sonuçlarının açıklanmasını beklemek. Üniversite tercihleri bu gün sona eriyor. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-20 00:50:00 -
Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler için üniversite tercih maratonu başladı. İyi bir üniversite tercih etmek isteyen öğrenciler kendi puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih yapmakta. Üniversite için verilen tercih tarihi bugün sona eriyor. Öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzda yer alan bilgilere göre Elektronik kayıtlar Eylül'ün 4-8'i arasında yapılacak.

Üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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