YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler için üniversite tercih maratonu başladı. İyi bir üniversite tercih etmek isteyen öğrenciler kendi puanlarını da göz önünde bulundurarak tercih yapmakta. Üniversite için verilen tercih tarihi bugün sona eriyor. Öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihlerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. ÖSYM YKS 2021 tercih kılavuzda yer alan bilgilere göre Elektronik kayıtlar Eylül'ün 4-8'i arasında yapılacak.

Üniversite kayıtlarının Eylül ayının ilk haftası yapılacak olması nedeniyle tercih sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.