Üniversite sınavı koronavirüs gölgesinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz’da açıklandı. Milyonlarca aday tercihlerin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor?

Üniversite tercih işlemleri 6 Ağustos’ta başladı. Tercihler 14 Ağustos saat 23:59’da sona erecek.

Üniversite tercihleri nasıl yapılıyor?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Adaylar yükseköğretim programlarına nasıl yerleştirilecektir?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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