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Üniversite sınavının tarihi açıklandı

24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yaptı ve sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:38
Üniversite sınavının tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından üniversite sınavıyla seçim tarihinin aynı gün olduğu kafaları karıştırdı.

Seçim tarihinin belli olmasından sonra YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

YÖK'ün açıklamasına göre, 24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:38
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  5. üniversite sınavıyla erken seçim çakıştı mı
  6. YÖK

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu12 sa önce
    Seçimi kaydırsaydık....Çok mu acilmiş....
  • hakan tekinhakan tekin13 sa önce
    2000 milyon gencin hayalleriyle oynamayın oy kaybedersiniz,şimdinin gençleri çok hassas seçimi düşünüp bu tarihte yapsaydınız daha iyi olurdu.
  • AbdullahAbdullah13 sa önce
    Ya bu gençler de heryerde sorun.
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