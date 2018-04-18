Üniversite sınavının tarihi açıklandı
24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine YÖK açıklama yaptı ve sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından üniversite sınavıyla seçim tarihinin aynı gün olduğu kafaları karıştırdı.
Seçim tarihinin belli olmasından sonra YÖK, YKS ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.
YÖK'ün açıklamasına göre, 24 Haziran'da yapılacak iki sınavın seçime denk gelmesi üzerine sınavların 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
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